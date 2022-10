Guerra nucleare, Germania consegna all'Ucraina Iris-T SLM: il sistema di difesa aerea in grado di proteggere Kiev

La Germania ha consegnato all'Ucraina il primo dei quattro sistemi di difesa aerea Iris-T SLM promessi. Secondo quanto riportato da SPIEGEL, il passaggio di consegne è avvenuto martedì vicino al confine polacco-ucraino. Così facendo, il governo federale mantiene una promessa che il cancelliere Olaf Scholz ( SPD ) aveva già fatto al Bundestag all'inizio di giugno. Più di recente, il ministro della Difesa Christine Lambrecht (SPD) ha promesso una consegna anticipata lunedì. Il primo passaggio di consegne era originariamente previsto per novembre. Secondo il governo federale, l'arma è il più moderno sistema di difesa aerea in Germania. È stato sviluppato dalla compagnia di armamenti tedesca Diehl Defense di Überlingen sul Lago di Costanza.

Ucraina, il G7 ribadisce il sostegno a Zelensky: continueremo a imporre sanzioni alla Russia

Gli obiettivi

Il sistema antiaereo a terra ha principalmente lo scopo di proteggere la popolazione civile respingendo gli attacchi aerei dell'esercito russo. Secondo il cancelliere Scholz, anche le grandi città potrebbero essere protette dai raid aerei.

🛡️🇩🇪Germany delivered its cutting edge aerial multilayered defense system Iris-T SLM to #Ukraine. The system can protect an entire city the size of Kyiv from any possible aerial attackhttps://t.co/aRQwsKpZlL#RussiaIsATerroristState #UkraineRussiaWar #UkraineWar pic.twitter.com/iYNwKms6b0 — Free Army of Civilians in Ukraine*️⃣ (@FreeCiviliansUA) October 12, 2022

Otto missili e un veicolo radar

I più recenti attacchi russi in Ucraina mostrano quanto sia urgente questa protezione. In rappresaglia per l'esplosione della bomba sul ponte di Crimea sabato, la Russia ha bombardato le città dell'Ucraina lunedì. Mosca ha continuato i suoi attacchi martedì mattina, bombardando principalmente le centrali elettriche nell'ovest del Paese. Il sistema di difesa aerea Iris-T SLM è composto da tre veicoli: una rampa di lancio su un camion militare con spazio per otto missili, un veicolo radar e un veicolo di comando. I missili antiaerei possono colpire bersagli alti fino a 20 chilometri e a 40 chilometri di distanza. La loro portata è quindi significativamente maggiore rispetto, ad esempio, a quella dei missili antiaerei lanciati a spalla come i missili antiaerei Stinger forniti anche dalla Germania all'Ucraina.

Le prossime consegne

Con la prima consegna di Iris-T, l'Ucraina riceverà un sistema di difesa che la stessa Bundeswehr non dispone ancora. La prima cosiddetta unità antincendio era in realtà destinata all'Egitto che commissionò diversi sistemi alla Diehl Defence. Il Cairo ora ha ceduto un sistema all'Ucraina. Altri tre sistemi Iris-T saranno consegnati nella zona di guerra ucraina il prossimo anno. Esattamente quando è aperto; le armi antiaeree devono ancora essere prodotte