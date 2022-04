Nato, test con i Patriot in Slovacchia: così alza "il muro" al confine. «Pronti a difenderci dalla Russia»

«Per il popolo slovacco e per dimostrare la capacità terra-aria della Nato». Mentre la Russia testava il Satan II, l'arma finale di Putin in grado di distruggere una nazione intera, l'alleanza si è riunita in Slovacca dal 19 al 21 aprile, per esercitazioni con i sistemi di difesa aerea americani "Patriot", già dispiegati sul confine ucraino per proteggere contro la minaccia russa. La tensione per i Paesi Nato confinanti resta altissima. La Russia continua la sua offensiva nel Donbass, ma minaccia Finlandia, Svezia e le altre nazioni che ambiscono ad entrare nell'alleanza.

«È essenziale addestrare e praticare costantemente le procedure coordinando i processi IAMD tra gli alleati per ottimizzare la coesione degli alleati e migliorare la prontezza», si legge nella nota pubblicata dalla Nato. ». Le esercitazioni NATO IAMD nell'est presentano opportunità di addestramento dell'equipaggio insieme al rafforzamento della posizione di difesa dell'Alleanza», continua la comunicazione.

«Durante l'esercitazione - si legge -, il personale testerà le tattiche, le tecniche e le procedure del posto di comando per costruire solide comunicazioni tra le risorse di terra e quelle aviotrasportate. Eseguiranno una serie di scenari realistici tra cui simulazioni di attacchi di missili da crociera e più aerei ostili in entrata. Tutti i sistemi di difesa contro obiettivi aerei saranno integrati e strettamente coordinati con la NATO IAMD».

Cosa sono i Patriot

I missili Patriot, sono un sistema di difesa mobile progettato per intercettare missili balistici prima che colpiscano i bersagli previsti. È uno dei più avanzati sistemi di difesa aerea al mondo. Un singolo sistema Patriot può comprendere fino a otto stazioni mobili di lancio, ciascuna con quattro missili, e può essere gestito da un centro di controllo mobile che integra avvistamento e tracciamento radar, identificazione, guida missilistica e altre funzioni. Gli MM-104 Patriot sono attualmente i principali missili terra-aria a disposizione dell’esercito americano e di alcuni dei Paesi alleati, la cui capacità di difesa viene spesso integrata dall’uso di piattaforme con missili GEM.