Ucraina, sos dall'arcivescovo di Kiev: «I russi vogliono bombardare la cattedrale di Santa Sofia»

Città del Vaticano - L'Sos è partito dall'arcivescovo dei cattolici di rito bizantino che risiede a Kiev. «Sono giunte a noi informazioni che le truppe russe stiano preparando un attacco aereo sul santuario più importante del popolo ucraino dai tempi della Rus' di Kyiv: la Cattedrale di Santa Sofia di Kiev». Un edificio millenario, simbolo dell'unità del paese. Sua Beatitudine monsignor Sviatoslav Shevcuk ogni giorno fa arrivare, in diverse lingue, riflessioni e notizie sulla guerra in corso.

APPROFONDIMENTI IL FOCUS Ucraina, perché la guerra nucleare con la Russia di Putin... LA STORIA Ucraina, «Putin è malato e ha trasferito la... MONDO Ucraina, giornalista in lacrime durante la conferenza stampa di...

Stamattina, per esempio, ricordava che il primo marzo apre il cuore alla primavera e offriva un pensiero di speranza per il fragile negoziato in corso. Più tardi però ha diffuso un comunicato di tutt'altro tenore, contenente il timore di un possibile attacco distruttivo al simobolo della chiesa cristiana più importante. Un edificio bellissimo, imponente, con una storia millenaria risalente al Rus' di Kiev, uno dei luoghi più famosi in assoluto della città, patrimonio dell'umanità dell'UNESCO ma soprattutto emblema anche della indipendenza nazionale da Mosca.

Il complesso della cattedrale, inoltre, è l'istituzione statale responsabile della sua preservazione . L'arcivescovo ha chiesto a tutti i cristiani di pregare per il santuario spirituale dei popoli slavi, denunciando il rischio altissimo che possa essere distrutto. «Possa Santa Sofia - la Sapienza Divina, - far rinsavire coloro che hanno deciso di commettere questo crimine».

Stamattina, intanto, una bomba ha colpito anche la curia della Chiesa cattolica di Kharkiv. Nei sotterranei, usati come rifugi, vi erano 40 persone che fortunatamente non sono rimaste ferite. Le esplosioni hanno causato un grosso buco sul tetto sfiorando la tragedia.