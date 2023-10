Israele attaccato da Hamas, i ragazzi al rave, le donne: vite razziate dai jihadisti. Picchiati, legati, ammassati sui mezzi: è l’inferno dei «prigionieri di guerra»

Il portavoce di Hamas, Khaled Qadomi, li chiama «prigionieri di guerra, non ostaggi». Ma le immagini di cui è pieno il web documentano l'orrore che l'ala militare del gruppo palestinese della Striscia ha perpetrato in tutti i villaggi e kibbutz che si sono trovati nel raggio della loro irruzione colma d'odio.

Guerra Israele, 007 spiazzati e difese aeree in crisi: Tel Aviv si scopre fragile (e le truppe sono in Cisgiordania)

C'è il corpo seminudo e con le gambe spezzate in un impossibile disegno a X di una povera donna, forse una soldatessa, a pancia giù in un veicolo militare, già cadavere, la faccia sfigurata e insanguinata esposta agli sputi, in un tripudio di armi al cielo e urla di «Allah è grande».

C'è il video di una famiglia israeliana, padre e madre rannicchiati coi figli che in sottofondo piangono e lei a un tratto urla «è il mio bambino!». Le domande al padre incalzano, sempre più minacciose. Il calvario delle donne lascia atterriti. Una ragazza è riversa sul sedile di un'automobile, morta, con un foro secco di pallottola che l'ha trapassata sotto l'ascella. Un'altra viene spinta a forza, un braccio sanguinante, scalza, dentro un furgone mentre i militanti la filmano per ricordo.

Due anziane, una che viaggia col sorriso candido della demenza guardando inconsapevole dentro l'automobile tre guerriglieri coi fucili alzati che sghignazzano guidando verso la Striscia, forse. Un'altra vecchietta ha un leggero tremore di paura tenuto a freno da uno sforzo di dignità mentre fa il segno della vittoria con un mitra fra le gambe, accanto a un miliziano mascherato che ugualmente mostra le dita a V. Forse è già morto il soldato estratto da un carro armato, dalla torretta, giù a terra. Un altro, ferito, è trascinato nella sabbia per la giacca, si volta e guarda indietro un commilitone a terra, ucciso. E poi la corsa dei ragazzi che, in migliaia, ballavano nel deserto per il rave di Sukkot: i mitra dei miliziani sparano ad altezza d'uomo, tanti cadono nel tentativo di raggiungere le proprie auto per fuggire, altri vengono caricati nei mezzi e portati via. Qualcuno si finge morto nella speranza di salvarsi.

COME TROFEI

Ancora, video di lavoratori asiatici catturati e portati via in Lambretta. E poi donne e bambini pigiati dentro un blindato, piangenti, filmati dall'esterno come animali in gabbia. E un risciò a motore, questo già dentro Gaza, con una coppia di israeliani esibita come un trofeo di guerra. Se si può chiamare guerra. E lo sguardo implorante, in lacrime, di una ragazza dal volto bellissimo che allunga la mano verso il compagno catturato, costretto a camminare, zoppicando, le mani legate dietro la schiena. Lei portata via su un motorino. Nel magma infernale del web e di canali Telegram non tutti verificabili, spicca la foto di un "ufficiale israeliano" con improbabili occhiali scuri, in mutande. Poi c'è la serie di sequenze dalle finestre delle cittadine attraversate dai pick-up dei militanti di Hamas. Immagini surreali di normali centri urbani dove le automobili scivolano ignare incrociando invasori che sparano, uccidono. Che mirano a ogni israeliano che vedono passare. A ogni auto, anche alla balaustra da dove si sta riprendendo il video. Urla, sirene, grida. Colpi di kalashnikov. Appena oltre la barriera che è stata divelta o scavalcata o rotta con caterpillar, deltaplani e pick-up, il rottame annerito di un carro armato israeliano. E viene da pensare ai kibbutz che esistevano da anni a pochi metri dal muro, con gli ebrei che potevano quasi guardare in faccia i palestinesi dall'altra parte e avevano creato un guscio in cui la vita poteva scorrere, o sembrava potesse scorrere, al riparo dai razzi, e si ricordavano i morti di qualche precedente attacco terroristico. Muri colorati a difesa del parco dei bambini, le fermate del bus come piccole casematte di cemento armato. E bunker ovunque.

LUOGHI SICURI

Non sarebbero prigionieri di guerra ma ostaggi quelli che ora, anziani, donne, bambini, si troverebbero in «luoghi sicuri», fa sapere Hamas, nei tunnel da cui sempre si aveva paura che uscissero i terroristi (e invece hanno semplicemente sfondato le barriere all'alba di un giorno che sarà tragicamente ricordato). E l'alto dirigente Saleh al-Arouri dice a Al Jazeera Tv che le persone catturate, non solo i militari ma anche i civili, potrebbero essere utilizzate per uno scambio di prigionieri. Lo scopo sarebbe quello di far rilasciare i detenuti palestinesi nelle carceri di Israele. Ma questo attacco ha fatto saltare tutte le quotazioni, perché gli israeliani al mercato degli ostaggi valgono infinitamente più dei palestinesi e ora i conti non tornano. I "prigionieri di guerra" ebrei sono troppi. E malmessi. In un video postato su Telegram, viene mostrato "il leader di Hamas" che guarda alla tv gli sviluppi del massacro e si prostra davanti alla televisione insieme al suo staff pregando e invocando Allah. Il luogo è sconosciuto, ma sicuro. Da Telegram ipotizzano il Qatar. È sera, e i media di Israele parlano di 35 soldati israeliani catturati. Decine i civili. I brandelli di orrore catturati nei video hanno un seguito per ciascuno degli ostaggi, che forse non conosceremo mai.