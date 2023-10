Guerra Israele Palestina ultime notizie. Raid a Gaza, 53 morti. Ucciso capo della Shura di Hamas. Biden domani in Israele, poi andrà in Giordania

di Claudia Guasco

Le famiglie scendono in piazza a Tel Aviv, una donna esibisce un cartello: «Accordo sui prigionieri adesso». A dieci giorni dall'attacco di Hamas, afferma, non c'è più tempo e la disperazione ha un limite. Shira Elbag mostra la foto della figlia Liri, 18 anni, sorpresa nel sonno dai miliziani e trascinata a Gaza dalla base dove svolgeva la leva: «La rivoglio indietro», il suo appello.

Responsabilità

Il Cremlino

Sono 199 gli ostaggi israeliani rapiti e portati nella Striscia, è l'ultimo aggiornamento al rialzo del portavoce militare Daniel Hagari, e 295 i soldati morti nel conflitto. E in serata, il portavoce delle brigate al Qassam, Abu Ubaida, ha affermato che i bombardamenti israeliani a Gaza hanno causato la morte di 22 ostaggi: «Una brutale aggressione sionista contro case e abitazioni», ha detto il portavoce. Intanto Ronen Bar, vertice dello Shin Bet, la sicurezza interna, si fa carico del peso: «Malgrado le azioni che abbiamo compiuto - scrive - non siamo riusciti a dare un preavviso sufficiente a sventare l'attacco. In quanto capo di questo organismo, la responsabilità ricade su di me». La priorità però adesso è far tornare a casa vivi gli israeliani prigionieri nei tunnel sotto Gaza. Hamas sarebbe potenzialmente disponibile a rilasciare i quasi 200 ostaggi se Israele dovesse interrompere i raid, annuncia il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Nasser Kanaani. Il movimento militante islamico «ha dichiarato di essere pronto a prendere le misure necessarie per liberare i cittadini e i civili detenuti dai gruppi di resistenza, ma ciò richiede preparativi impossibili sotto i bombardamenti quotidiani dei sionisti su varie parti di Gaza», rimarca il portavoce, aggiungendo che «la resistenza possiede la capacità militare per continuare a combattere sul campo per molto tempo». Il governo israeliano tuttavia non ha intenzione di muoversi sulla base di promesse e «chiede di conoscere la sorte degli ostaggi» catturati da Hamas «prima di concordare eventualmente una tregua temporanea». Ieri comunque smentita sul campo: le Forze di difesa hanno fatto sapere di avere ucciso il capo dell'intelligence generale di Hamas a Khan Younis, nel sud della Striscia, mentre le brigate Al Qassam, braccio armato dei miliziani di Gaza, hanno lanciato raffiche di missili su Gerusalemme e Tel Aviv, costringendo il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a una precipitosa fuga nel rifugio con il premier, durante una riunione del gabinetto di guerra. In serata altro annuncio: ucciso Asma al-Mazini, capo del Consiglio della Shura di Hamas. Gli Stati Uniti hanno selezionato circa 2.000 soldati, con compiti «di consulenza e supporto medico», per prepararsi a un potenziale dispiegamento a sostegno di Israele quando lancerà l'offensiva di terra. Operazione sulla quale il presidente Joe Biden ha un'opinione netta: «Penso che Israele debba rispondere e attaccare Hamas, ma credo sarebbe un grande errore se occupasse Gaza nuovamente». Hamas e le sue frange estreme «non rappresentano tutto il popolo palestinese», spiega, e, pur non credendo che oggi Israele consideri questa opzione, ribadisce la necessità di tenere aperta «una strada verso uno Stato palestinese». C'è una «differenza fondamentale», insiste Biden, tra gli israeliani uccisi nell'attacco di Hamas e i palestinesi morti nel contrattacco di Gerusalemme. Lo Stato ebraico «sta dando la caccia a un gruppo di persone che hanno commesso una barbarie tanto grave quanto l'Olocausto. Hamas è un branco di codardi. Si nascondono dietro i civili. Sono sicuro che gli israeliani faranno tutto ciò che è in loro potere per evitare l'uccisione di innocenti».A muoversi è anche l'asse tra Mosca e Teheran.Il presidente Putin, in una telefonata a Netanyahu, ha informato che il Cremlino è al lavoro per «contribuire a normalizzare la situazione, prevenire un'ulteriore escalation di violenza e una catastrofe umanitaria nella Striscia». La «giusta risoluzione della questione palestinese», come precisa l'agenzia Interfax, è rappresentata dalla creazione di uno Stato indipendente palestinese. Ieri Putin ne ha discusso con i presidenti di Egitto, Abdel Fattah al-Sisi, Iran, Ebrahim Raisi, Siria, Bashar al Assad, e dell'Autorità nazionale palestinese, Abu Mazen, mentre si appresta a sbarcare a Pechino per un faccia a faccia con l'omologo cinese Xi Jinping, artefice di un piano di pace in Ucraina. Sulla crisi in Medio Oriente la sintonia con Xi è totale: entrambi si schierano per un cessate il fuoco immediato e l'apertura di negoziati per la creazione di uno Stato palestinese.