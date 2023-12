Guerra Israele diretta oggi 26 dicembre: bombardata la sede della Mezzaluna rossa a Gaza: vittime tra i rifugiati. L'Iran: «L'uccisione di Mousavi sarà vendicata»

Aggiornamenti in evidenza

Guerra tra Israele e palestinesi nella Striscia di Gaza, diretta oggi 26 dicembre: nemmeno a Natale le forze armate israeliane hanno sospeso i bombardamenti causando altre vittime. A fronte dei circa 1.300 civili israeliani trucidati il 7 ottobre dai miliziani di Hamas, ai quali vanni aggiunti almeno 158 militari dell'Idf, le autorità della Striscia denunciano la morte di oltre 20mila persone con un'altissima quota di minorenni. Ogni giorno, in altre parole, secondo Hamas, sono morte circa 300 persone ad eccezione dei 7 giorni di tregua serviti anche a rilasciare una parte degli ostaggi israeliani catturati dai miliziani il 7 ottobre.

Tra gli ultimi episodi relativi ai bombardamenti è stato riferito che proiettili dell'artiglieria israeliana hanno colpito i piani superiori della sede della Mezzaluna Rossa (l'equivalente della Croce Rossa) palestinese a Khan Yunis, nel settore sud della Striscia di Gaza, e hanno provocato alcune vittime fra gli sfollati che vi erano rifugiati. Lo ha riferito su X la Mezzaluna Rossa palestinese. Nel palazzo in questione, ha aggiunto, avevano trovato riparo migliaia di sfollati. In Israele questa notizia non è stata ancora commentata.