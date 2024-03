Isis diffonde video dell'attacco a Mosca: uccidete senza pietà. San Pietroburgo, evacuato centro commerciale: forze dell'ordine sul posto

Aggiornamenti in evidenza

Incurante della rivendicazione dell'Isis, ribadita a distanza di 24 ore, Vladimir Putin agita lo spettro di una responsabilità di Kiev nella strage al Crocus City Hall di Mosca, avvertendo che chi «sta dietro a questo barbaro atto terroristico sarà punito». Il Cremlino conferma l'arresto di 11 persone, tra cui quattro terroristi, responsabili della strage al teatro. Putin parla in tv alla nazione e avverte: «identificheremo tutti coloro che sono dietro a questo atto terroristico e pagheranno per questo». L'Isis rivendica nuovamente l'attentato e pubblica le foto degli assaltatori.

Putin ribadisce: «Al confine ucraino è stata aperta "una finestra" per far passare i terroristi». Tusk: «Speriamo non sia il pretesto per una escalation». Condanna da più fronti per la strage a Mosca, da von der Leyen alla Nato, che definisce l'attentato un «crimine odioso».