Guerra Gaza, la Cina: «Israele fermi l'operazione a Rafah». Biden: «Lavoriamo per una tregua di 6 settimane»

Guerra Gaza. L'esercito israeliano ha liberato a Rafah, nel sud della Striscia, due ostaggi rapiti da Hamas il 7 ottobre. 'Erano nella casa di una famiglià. Hamas annuncia la morte di altri tre rapiti nei bombardamenti. Il presidente americano Biden furibondo con il premier israeliano Netanyahu per la campagna militare a Gaza. Secondo la Nbc, con i suoi collaboratori, si sarebbe lasciato andare anche ad insulti. 'Ora basta, lo Stato ebraico si fermì, dicono anche Gran Bretagna e Ue. Scontro in Olanda sugli F35. Alta tensione anche tra Israele e Onu, dopo che Francesca Albanese, inviata del Consiglio dei diritti umani, si è vista negare l'accesso al Paese. Intanto, lo speaker della Camera Usa - Mike Johnson - ha annunciato che i repubblicani non voteranno il disegno di legge sull'Ucraina così come è stato presentato al Senato.

Biden si sfoga contro Netanyahu: «Mi sta facendo passare l’inferno». Cala il gelo tra i due leader