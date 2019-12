Guerra fredda tra Usa e Russia sul web: il Cyber command difenderà le presidenziali del 2020

Tratorna la guerra fredda. Il territorio di scontro è il web. Il Cyber Command americano è al lavoro per blindare le elezioni del 2020 dalle eventuali interferenze di. Le autorità informatiche stanno mettendo a punto tattiche da 'guerrà contro funzionari russi di alto livello e oligarchi nel caso in il Cremlino dovesse cercare di interferire nel voto con attacchi hacker al sistema e seminando discordia.Secondo quanto riportato dal Washington Post, una delle opzioni allo studio del Cyber Command è quella di prendere di mira i dati dell'elite della Russia, usandoli come deterrente alle interferenze.