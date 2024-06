Sabato 1 Giugno 2024, 09:39

«Purtroppo, con tutto ciò che sta succedendo in Ucraina da più di due anni, la guerra, che ritenevamo fosse uno scenario ormai esterno all'Europa, è tornata a essere un'eventualità». Per l'ambasciatore Stefano Stefanini, già consigliere diplomatico del Presidente Napolitano ed ex rappresentante d'Italia presso la Nato, «alla guerra come difesa da un'aggressione, o del territorio, non eravamo più abituati, era fuori dalla nostra forma mentis, mentre oggi è di nuovo possibile».

L'Europa è in grado di sostenerla?

«Può resistere alla Russia, ma non da sola. Senza l'appoggio americano, non è in grado. Le sanzioni non sono bastate a fermare Putin. Sono ancora utili e necessarie contro i trasferimenti di tecnologia, di cui la Russia ha bisogno, ma hanno creato una dipendenza dalla Cina, più vicina a Mosca che a Kiev. La Russia ha massa e risorse, di qui a vent'anni può impoverire come l'Urss, ma nel breve e medio termine la sua economia terrà, specie se continuerà ad avere alle spalle Pechino».

Che cosa succederà con l'impiego esteso delle armi occidentali?

«Alcuni Paesi si erano già mossi in questo senso, non solo il Regno Unito ma anche Canada e Finlandia, dicendo che gli ucraini erano liberi di usare quelle che gli avevano dato per difendersi. Si sono aggiunti Stati Uniti e Germania. Gli Usa erano i veri destinatari dell'intervista del segretario generale Nato, Stoltenberg, all'Economist, che ha catalizzato il dibattito a Washington tra il segretario di Stato, Blinken, favorevole, e il Consigliere Sullivan, che aveva riserve. Gli americani hanno indicato obiettivi militari limitati alla difesa di Kharkiv. I tedeschi, invece, i limiti imposti dal diritto internazionale: per legittima difesa si possono colpire le postazioni militari da cui viene l'aggressione, se un cecchino spara posso abbatterlo ovunque si trovi. Così le basi da cui partono gli attacchi a città e civili».

E la Francia?

«La Francia aggira l'argomento, in compenso manda addestratori in Ucraina, passo che nessun paese Ue aveva fatto e che rientra in una diversa categoria di rafforzamento. Quanto alle truppe, Macron non ha precisato né le condizioni per cui si potrebbe renderne necessario l'invio, né chi le invierebbe. Dobbiamo supporre la Francia».

Il portavoce di Putin, Peskov, preannuncia una reazione decisa e proporzionata

«La parola "proporzionata" sembra escludere i vaneggiamenti nucleari dell'ex presidente Medvedev. Né la Nato né la Russia vogliono risposte o confronti diretti. Peskov conferma la netta contrarietà russa a un'assistenza militare occidentale rafforzata all'Ucraina, ma getta un po' d'acqua sul fuoco facendo capire che non verrà usata l'arma tattica nucleare».

Ci sarà un'escalation?

«Quella dell'Ucraina è un'escalation difensiva. Sia l'accelerazione delle forniture occidentali, sia l'autorizzazione al loro uso in Russia, hanno lo scopo di impedire una ulteriore avanzata di Mosca sulla seconda città ucraina, Kharkiv. L'anno scorso non si parlava di via libera all'impiego in territorio russo per la controffensiva di Kiev. Oggi se ne parla soltanto per difendere una città ed evitare che la Russia rompa il fronte ucraino. Nei prossimi mesi si riuniranno G7, Ue e Nato, una vittoria russa sarebbe davvero umiliante».

L'Italia si differenzia e nega l'uso richiamandosi alla Costituzione

«Le armi fornite dall'Italia sono essenzialmente difensive, come le batterie antiaerei, ma la differenza è labile, può darsi che alcune siano in grado di colpire in territorio russo. L'Italia ha il diritto di condizionare il proprio aiuto militare ma questo, a mio modesto parere, non ha nulla a che vedere con la Costituzione, perché l'uso sarebbe difensivo. Non vedo contrasti con l'art. 11 della Carta. La scelta è politica».

La Russia potrebbe creare tensioni o allargare il conflitto?

«Può farlo nei Balcani attraverso alleati storici come la Repubblica serba di Bosnia. Dubito che voglia compiere azioni dirette o provocazioni contro Polonia, Finlandia e Baltici, che sono Paesi Nato. Non può permetterselo. Diverso il caso della Moldavia, dove i russi hanno già una testa di ponte in Transnistria, o della Georgia, dove il governo di Sogno Georgiano è vicino a Mosca, per quanto la popolazione sia pro-Ue. Altre azioni di disturbo sono possibili in Africa. L'Italia dovrebbe preoccuparsi dell'appoggio di Putin al generale Haftar contro il governo tripolino. Meno visibili sono la disinformazione e le interferenze elettorali, che preoccupano molto i nostri servizi. Infine, la Russia ha l'opzione di aprire il fronte Nord con l'alleata Bielorussa dove Lukashenko sta facendo di tutto per non essere coinvolto, perché ha un esercito piccolo che deve usare per la repressione interna».