Festa di Capodanno in sala parto, medici con le trombette mentre il bimbo sta per nascere: bufera social

Il video con medici e infermieri che festeggiano il Capodanno nel reparto di chirurgia mentre una donna partorisce ha fatto il giro del web. Un momento intimo vissuto tra decine di persone che affollano la sala parto dell'ospedale Roosevelt di città del Guatemala, ha mandato su tutte le furie gli utenti social. Tutti vestiti a festa con trombette e cappellini. Ma anche musica e cellulari che squillano a tutta volontà.



Nel video si vede la donna distesa sul lettino pronta a partorire e sofferente. Le urla di dolore si confondono con le risate e gli schiamazzi di chi è presente. Il filmato girato dallo staff dell’ospedale mostra i sanitari con camici, guanti e paillettes mentre il resto delle persone ballano e cantano attorno alla barella. Poi ecco che scatta il conto alla rovescia per fare nascere il bimbo insieme all'arrivo della mezzanotte. E così al Roosevelt Maternity fanno tutti il tifo per il nuovo arrivato che subito dopo viene poggiato tra le braccia della mamma (che non sembra per nulla felice per la festa improvvisata). Non è ancora chiaro se sia stata già avviata un'inchiesta interna all'ospedale per l'accaduto. Ma una cosa è certa: una pioggia di critiche sul web li ha già condannati.



Ultimo aggiornamento: 14:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA