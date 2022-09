Guardia reale urla e spaventa una bambina (che scappa e scoppia a piangere): «Stai alla larga»

Piccolo "incidente" a Londra, ad Horse Guards, dove una guardia reale ha urlato verso una bambina che inavvertitamente si trovava sul suo percorso durante la marcia. Le immagini, riprese da una telecamera, sono state condivise su TikTok dove ha ricevuto più di 100mila like. La bimba era in piedi davanti a un arco quando il soldato è entrato da una porta con la sua uniforme. È un membro delle Life Guards, il reggimento di alto livello della Household Cavalry. Mentre il soldato esce nel cortile, la bambina gli sta bloccando la strada. Ignara del soldato che si avvicinava, la ragazza non si muove finché non grida «stai alla larga».