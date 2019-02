Guardia carceraria abusa di due detenute per anni: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Wayne Astill, 62enne guardia del Dillwynia Correctional Center, carcere femminile della periferia di Sydney, in Australia, pensava di poterla fare franca per l'eternità. Stimato da tutti e al di sopra di ogni sospetto, si sentiva l'incarnazione dell'uomo della legge, anzi: dell'uomo sopra la legge. Fino a un perverso delirio di onnipotenza che lo ha portato ad abusare sessualmente, con metodica regolarita, di almeno due detenute per tutto il 2016 e il 2017, con la certezza che nessuno lo avrebbe mai scoperto. Una certezza che gli ha fatto perdere la prudenza inducendolo a commettere una serie di passi falsi che si sono trasformati nella sua rovina e lo hanno fatto finire in manette tra lo sbigottimento generale.Le voci sul suo conto si rincorrevano da tempo, ma all'inizio erano state accolte con incredulità: nessuno poteva pensare che Wayne potesse macchiarsi, a fine carriera, di un crimine così odioso. Quando però, giorno dopo giorno, le voci si sono rafforzate e sono arrivate ai piani alti, è scattata un'indagine congiunta da parte dei vertici del carcere e della polizia del Nuovo Galles del Sud: una volta raccolte tutte le prove necessarie per incastrarlo, oggi gli agenti hanno arrestato Wayne, forti di 12 capi d'accusa relativi alle violenze sessuali e ad altri reati. E mentre il portavoce dei servizi correttivi ha espresso tutto il disgusto delle guardie carcerarie per le azioni del loro collega e la volontà di assistere le vittime, l'inchiesta va avanti: bisognerà capire se Wayne ha agito da solo o ha goduto della complicità di altri, così come bisognerà appurare se le due donne coinvolte sono le uniche ad essere state abusate o se sono solo la punta dell'iceberg.