Groenlandia, la quantità di ghiaccio che si è sciolta martedì potrebbe ricoprire il Nord Italia

I ghiacciai della Groenlandia sempre più in sofferenza: il cambiamento climatico li sta riducendo a ritmi sempre più accelerati. La quantità di ghiaccio che si è sciolto solo nella giornata di martedì potrebbe coprire l'intera Florida (170mila chilometri quadrati) con 5 centimetri d'acqua. Oppure quasi tutta l'Italia del nord e del centro (178mila chilometri quadrati).

APPROFONDIMENTI LA RICERCA Clima, l'innalzamento dei mari «è... MONDO Canada, caldo record e vittime METEO Canada, caldo record: a Vancouver 49,5 gradi. Le... LE PREVISIONI Cielo giallo, sabbia e cappa di caldo: «Ecco quanto... ADNKRONOS Allarme caldo, tregua solo nel weekend ITALIA Caldo, week-end da bollino arancione per 10 città... TEMPERATURE SU Caldo, allerta per bambini, anziani e animali: dalla dieta...

E' il terzo episodio più estremo dell'ultimo decennio, con le rilevazioni che partono dagli anni '70 e che indicano una crisi vera e propria del manto ghiacciato dell'isola anche nelle sue parti più interne, quelle meno esposte alle variazioni del clina. Di fatto la Groenlandia ha perso in un giorno più di 8,5 miliardi di tonnellate di massa superficiale martedì e 18,4 miliardi di tonnellate da domenica, secondo l'Istituto meteorologico danese.

«È uno scioglimento significativo», ha detto alla Cnn, Ted Scambos, capo dei ricercatori al National Snow and Ice Data Center dell'Università del Colorado. «L'episodio del 27 luglio è assai preoccupante: due anni in una giornata si sciolse più ghiaccio, ma su una superficie minore».

A massive ice melting event is taking place in #Greenland, according to @PolarPortal

It would be enough to cover Florida in 2 inches (5 cm) of water

Not as extreme as 2019 in terms of gigatons but the melt area is a bit larger than 2 years ago.#ClimateChange #ClimateAction pic.twitter.com/Ai7RaWWebK

— World Meteorological Organization (@WMO) July 29, 2021