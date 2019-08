Greta Thunberg e Pierre Casiraghi in barca a vela verso New York: due settimane senza bagno né cucina

Greta Thunberg salpa per il suo viaggio nell'Atlantico per partecipare agli eventi sul clima in programma a settembre e a dicembre negli Stati Uniti e in Cile. L'adolescente attivista per il clima prende il largo da una una località non specificata del sudovest del Regno Unito, e viaggerà a «zero emissioni» sulla barca da regata Malizia II, guidata dagli skipper Boris Herrmann e Pierre Casiraghi di Monaco, per raggiungere New York, dove parteciperà al Summit sul clima dell'Onu del 23 settembre. Il viaggio di Greta continuerà attraverso gli Stati Uniti, Canada e Messico, e si concluderà alla Conferenza Onu sul clima «Cop 25» in programma dal 2 al 13 dicembre a Santiago del Cile.

Secondo quanto riferito da Business Insider, la traversata di 3.000 miglia durerà circa 13 giorni: andranno a nord verso la Groenlandia, poi lungo la costa del Canada orientale e del New England. L'imbarcazione offre dotazioni essenziali: niente doccia, niente cucina e niente bagno, al posto del quale i passeggeri dovranno utilizzare un secchio. Il gruppo mangerà pasti liofilizzati e confezionati sottovuoto (per lei kit vegani ad hoc).

A bordo di Malizia II, oltre a Herrmann e Casiraghi, ci sarà anche il padre della Thunberg e un regista per documentare il viaggio. « Greta è stata educata, umile, grata ed è molto informata, ha posto molte domande dettagliate sulla sicurezza», ha spiegato Herrmann. «Sono molto colpito dal suo coraggio e dalla sua capacità di accettare la mancanza di comfort di un viaggio senza emissioni». Greta che ha da sempre detto di non prendere l'aereo, non ha ancora annunciato come tornerà in Europa. Durante il viaggio dal Regno Unito agli Stati Uniti, Herrmann ha intenzione di insegnare un pò di vela alla giovane attivista

