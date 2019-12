Greta Thunberg, il padre rivela: «È stata depressa per anni, aveva smesso di parlare e mangiare»

Greta Thunberg ora è «cambiata» ed è «molto felice» ma ha passato un periodo di depressione. «Voi pensate che non sia normale perché è speciale, è molto famosa e tutte queste cose. Ma per me ora è una bambina normale; può fare tutte le cose che possono fare gli altri». Così alla Bbc Svante Thunberg, il padre di Greta, giovane attivista svedese che con i suoi scioperi per il clima ha dato il via al movimento Fridays for Future. Svante Thunberg, che ha raccontato come ritenesse «una cattiva idea» l'impegno della figlia in «prima linea» nella battaglia contro i cambiamenti climatici, si è detto preoccupato per «le notizie false, tutte le cose che la gente cerca di fabbricare contro di lei, l'odio che ciò genera».

Ma ha aggiunto anche che sua figlia si occupa delle critiche «incredibilmente bene». «Francamente, non so come faccia, ma ride per la maggior parte del tempo. Lo trova divertente», ha detto. Svante Thunberg ha raccontato alla Bbc che sua figlia ha lottato con la depressione per «tre o quattro anni» prima di iniziare lo sciopero della scuola. «Aveva smesso di parlare, di andare a scuola», ha detto aggiungendo che «l'ultimo incubo per un genitore» è stato quando Greta ha iniziato a rifiutarsi di mangiare. Per aiutarla i genitori le si sono stretti attorno e Thunberg ha anche accompagnato la figlia nelle sue spedizioni in barca attraverso l'oceano ai vertici delle Nazioni Unite sul clima di New York e Madrid: «Ho fatto tutte queste cose, sapevo che erano la cosa giusta da fare ma non l'ho fatto per salvare il clima, l'ho fatto per salvare mia figlia».

