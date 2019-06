La pagella di Greta Thunberg stupisce tutti e mette a tacere i "rosiconi"

Malgrado le tante assenze per le manifestazioni di Fridays for Future e per partecipare ad appuntamenti internazionali in giro per il mondo, Greta Thunberg porta a casa una pagella invidiabile: quattordici A, ossia il massimo dei voti, su diciannove materie tra cui matematica, inglese, francese, fisica e storia.



Nelle altre materie, (svedese, ginnastica e scienze del consumo) Greta ha preso «solo» B, equivalente al nostro 9. La sedicenne ha recentemente deciso di saltare tutto il prossimo anno scolastico, con annessa ondata di accuse sui social media e non solo. La pagella di fine anno è stata pubblicata dal quotidiano svedese Dagens Nyheter.



Greta ha concluso il nono anno alla Kringlaskolan a Soedertaelje presso Stoccolma, e ha detto di avere sempre recuperato studiando da sola a casa tutte le lezioni perdute a scuola. «Ho veramente lottato per ottenere questi voti», ha detto Greta al giornale, spiegando che se non avesse scioperato la pagella sarebbe stata ancora più bella: «Ma ne è valsa la pena».

Ultimo aggiornamento: 18:52

