Green pass in Francia per bar, ristoranti e mezzi pubblici: è boom di richieste vaccino, quasi un milione in poche ore

La Francia ha fatto registrare un vero e proprio boom di prenotazioni per fare il vaccino in seguito agli annunci di ieri sera del presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. «Ieri sera c'è stata un'affluenza record a seguito degli annunci del presidente». Questa mattina, il capo del sito di prenotazione on-line Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, ha detto che sono stati «926.000 i francesi che hanno preso appuntamento per il vaccino» ieri sera. «Abbiamo registrato 2.000 appuntamenti al minuto, un record assoluto, dall'inizio della campagna (di vaccinazione)», ha precisato.

Merkel: in Germania nessun obbligo vaccino

In Germania, Angela Merkel ha ribadito che non sta programmando di rendere la vaccinazione anti Covid obbligatoria. La cancelliera ha però rivolto un forte appello alla cittadinanza a vaccinarsi a invitare gli altri a vaccinare. «Non abbiamo intenzione di procedere sulla strada proposta dalla Francia. Abbiamo detto che non ci sarà un obbligo di vaccino», ha detto rispondendo a una domanda. La cancelliera ha poi però sottolineato che esiste la possibilità che vi siano nuove mutazioni anche più pericolose, «già contro la variante Delta l'efficacia dei vaccini è un pò più bassa». Bisogna «continuare a osservare la situazione» anche a livello globale, ha concluso, ricordando che «finora le varianti sono arrivate in Germania da altri Paesi del mondo».

L'Ue: obbligo vaccinale è competenza nazionale

«Le campagne vaccinali sono competenze nazionali, quindi se siano obbligatorie o meno è una decisione che spetta agli Stati membri». Così un portavoce della Commissione europea ai giornalisti che chiedevano se l' Esecutivo Ue avesse o meno una posizione sulla obbligatorietà del vaccino. «Detto questo, noi abbiamo sempre detto che è importante continuare a vaccinare i cittadini» contro il Covid-19 «in quanto è la via d'uscita dalla pandemia, soprattutto per i più vulnerabili. «Pensiamo che l'obiettivo di arrivare a vaccinare il 70% degli adulti possa essere raggiunto», ha poi precisato.

Il numero esatto annunciato dalla piattaforma è di 926 mila appuntamenti prenotati ieri sera. Ieri Macron per scongiurare una possibile quarta ondata Covid ha annunciato l'obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal prossimo settembre e di mostrare il pass sanitario esteso già da inizio agosto per entrare in caffè, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza e strutture mediche della Francia.

Ieri, con il boom delle prenotazioni, commenta il ministro della Sanità francese, Olivier Véran, «900 mila su Doctolib e quindi se consideriamo anche le altre piattaforme arriviamo complessivamente a 1 milione abbiamo salvato migliaia di vite. È anche così che dobbiamo considerare le cose». «Non vogliamo fare un nuovo lockdown», spiega ancora Véran. «Il virus raddoppia tutti i 5 giorni in Francia. Quello che vogliamo è proteggere i francesi. Vogliamo la protezione per tutti. Voglio evitare assolutamente un nuovo confinamento».

Le misure annunciate da Macron

Obbligo di vaccinazione per il personale sanitario dal prossimo settembre e pass sanitario esteso già da inizio agosto a caffé, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza nonché strutture mediche della Francia: questi, in sintesi, i principali annunci del presidente francese Emmanuel Macron in messaggio serale in tv rivolto ai connazionali, per scongiurare una quarta ondata del coronavirus. Oltralpe, si moltiplicano timori e segnali d'allerta per la rapida avanzata della variante Delta, che ormai rappresenta circa il 50% dei contagi se non di più. «Nel momento in cui vi parlo» c'è una «forte ripresa» dell'epidemia legata al coronavirus che riguarda «tutte le nostre regioni», ha avvertito il presidente in abito scuro, con la Torre Eiffel sullo sfondo. «Se non agiamo da oggi il numero di casi continuerà ad aumentare fortemente e darà vita a ricoveri in aumento dal mese di agosto», ha proseguito Macron, annunciando - come anticipato dai media - l'obbligo di vaccinazione del personale sanitario ma anche di tutti coloro che prestano i loro servizi in ospedali, case di cura, case di riposo, come anche i vigili del fuoco. Quindi l'accorato appello ai connazionali a farsi vaccinare, in modo volontario, come un sussulto di fraternità - tra i valori fondamentali del motto repubblicano - per vincere la lotta sul nemico invisibile. Medici e paramedici avranno tempo fino al 15 settembre per ricevere le due dosi di vaccino, con il rischio di controlli e sanzioni a partire da quella data. Una misura che ricorda quella già entrata in vigore in Italia e di cui in questi ultimi giorni si è parlato moltissimo sui media transalpini. E che è stata appena introdotta anche in Grecia. Quanto al pass sanitario, dal 21 luglio, verrà esteso a «luoghi di svago e di cultura» che riuniscono oltre 50 persone. Da inizio agosto, l'obbligo di lasciapassare (certificato di test negativo o completa vaccinazione) verrà esteso anche a tutti coloro che desiderano accedere a caffé, ristoranti, centri commerciali, come anche aerei, treni, pullman di lunga percorrenza, strutture mediche. Un'estensione che richiede un nuovo testo di legge che nei prossimi giorni dovrà passare al vaglio del parlamento. La strategia di Parigi è dichiaratamente quella di indurre un massimo di persone possibili ad andarsi a vaccinare. «La vaccinazione di tutti i francesi è l'unica via per un ritorno alla normalità», ha sottolineato Macron, annunciando, tra l'altro, l'avvio di campagne di vaccinazione per gli studenti a partire dal mese di settembre nonché test Pcr «a pagamento a partire dall'autunno, salvo prescrizione medica» (in Francia, sinora i molecolari erano gratuiti). Macron è poi tornato ad insistere sul ruolo dell'Europa e si è detto ottimista sull'economia, con un particolare riferimento all'obiettivo del pieno impiego. La crescita, ha detto riferendosi alle nuove previsioni del governo, dovrebbe attestarsi al 6% nel 2021. Ha quindi annunciato un nuovo piano di investimenti per «costruire la Francia del 2030». Secondo la banca di Francia, la crescita sarà invece leggermente inferiore, al 5,75%, per lo stesso anno.

Lazio, D'Amato: serve regolamentazione chiara su green pass

«Sarebbe utile che il Governo decidesse in che maniera vada utilizzato il Green Pass, possibilmente con la vaccinazione completa, prima di adottare misure restrittive generalizzate con i vecchi parametri. Milioni di cittadini hanno scaricato questo documento ma si fa difficoltà a comprendere a cosa realmente serva se non viene messo in campo un meccanismo di carattere regolatorio come è stato adottato in Francia. Non ci vedrei nulla di strano ma solo un discorso coerente, d’altronde se in piscina si entra con la cuffia, non vedo perché chi deve, ad esempio, viaggiare in treno, non lo possa fare esibendo, assieme al titolo di viaggio, anche il Green Pass. A mio avviso i parametri finora utilizzati per i colori dovrebbero essere attualizzati. Oggi sono prioritari due indicatori: da un lato il tasso di completa copertura vaccinale rispetto alla popolazione e dall’altro il tasso di ospedalizzazione. No a restrizioni con pochi ricoveri». Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione sociosanitaria, Alessio D’Amato.