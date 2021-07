Viaggi in Grecia, 400 ragazzi in partenza. La Farnesina avverte: «Rischio sanitario, fate un'assicurazione privata»

Martedì 20 Luglio 2021, 14:53 - Ultimo aggiornamento: 14:54

Se siete diretti in vacanza in Grecia, in particolare per viaggi studio, tenete gli occhi aperti: «C'è rischio sanitario». Per cui, come sottolineato in precedenza in un'informativa ai viaggiatori «si raccomanda di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19». L'avvertimento è firmato dall'Unità di crisi della Farnesina che ha scritto ad una società che ha organizzato un viaggio in Grecia, con partenza il 23 luglio, di 400 ragazzi italiani.

«Qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio sanitario - scrive la Farnesina - in molte isole greche, inclusa Corfù, la presenza di stranieri risultati positivi è significativa e sta comportando rallentamenti e difficoltà alle autorità sanitarie locali nel reperire alloggi adeguati nei Covid-hotel». Nella missiva - secondo quanto appreso - si invitano quindi gli organizzatori ad informare «anche i familiari dei ragazzi» dei rischi e «dei possibili costi aggiuntivi» legati a questi viaggi.

La situazione

Chi ha prenotato una vacanza all'estero rischia infatti di trovarsi di fronte a un vero e proprio girone dantesco. Disagi sono segnalati in vari aeroporti italiani in questi giorni (in particolare a Malpensa) per i turisti in partenza in Grecia perché sprovvisti del modulo Plf (Passenger Locator Form, qui la scheda di cosa si tratta). File a numerosi terminal con il Green Pass che non è sufficiente in questo caso a partire. Un'altra odissea, questa volta a lieto fine, è stata quella dei ragazzi bloccati a Malta per l'emergenza Covid.

La nota della Farnesina

In una informativa del 14 luglio, "Cittadini Italiani in rientro dall’estero e cittadini stranieri in Italia", la Farnesina già scriveva: «Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario. In particolare, nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso in Italia o per il rientro nel nostro Paese da una destinazione estera, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova. Tali procedure interessano, con alcune possibili differenze dovute alle diverse normative locali, anche i cosiddetti “contatti” con il soggetto positivo, che sono ugualmente sottoposti a quarantena/isolamento dalle autorità locali del Paese in cui ci si trova e che, a tutela della salute pubblica, potranno far rientro in Italia al termine del periodo di isolamento previsto. Si raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi a COVID-19».