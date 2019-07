Grecia, tornado uccide sei turisti. Morti anche un papà con il figlio di due anni

Sei turisti stranieri sono morti e almeno 30 persone sono rimaste ferite nella notte tra ieri e oggi a causa di un tornado e violente grandinate che hanno colpito il nord della penisola Calcidica, in Grecia. Le autorità hanno dichiarato lo stato d'emergenza.

Sitting in our car as we arrived in Neas Marmaras #hurricane #greece #halkidiki pic.twitter.com/qjtTNt2Ifu

— Maria Georgiades (@marialaa66) 11 luglio 2019