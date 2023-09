Grande Muraglia, «danni irreversibili» per far passare una scavatrice: arrestati un uomo e una donna in Cina

Incredibile in Cina: un uomo e una donna sono stati arrestati per aver provocato «gravi danni» alla Grande Muraglia per farci passare una scavatrice e raggiungere più velocemente il loro luogo di lavoro. Lo ha riferito la polizia locale alla Bbc. Indagini sono ancora in corso a carico dei due lavoratori edili «sospetti», individuati nella provincia centrale dello Shanxi. L'uomo, di 38 anni, e la donna, di 55, stavano lavorando vicino all'area colpita. Avrebbero scavato un «grande varco» allargando una cavità esistente in modo che il loro escavatore potesse attraversare la Muraglia. I due - aggiunge la polizia - hanno causato «danni irreversibili all'integrità della Grande Muraglia Ming e alla sicurezza delle reliquie culturali». Situata nella contea di Youyu, la 32/a Grande Muraglia è una sezione della Grande Muraglia Ming ed è classificata come sito storico e culturale protetto a livello provinciale.

Two people have been detained in China after allegedly damaging a section of the Great Wall in the northern Shanxi province with an excavator, according to state broadcaster CCTV. https://t.co/MsfdqOFn5q

