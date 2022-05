Soldati russi nascondono una granata in un pianoforte a Bucha: lo usava una bambina di 10 anni

L'orrore di Bucha è un pozzo di dolore senza fine. Quello che è successo nella città della regione di Kiev resterà come una ferita indelebile nella storia dell'Ucraina. Chi è riuscito a mettersi in salvo, ora sta provando (a fatica) a tornare alla sua vita precedente all'invasione russa. Tra questi, c'è la famiglia di Tatiana Monko, violinista di successo. Il rientro a casa però, non è stato piacevole. «La porta del nostro appartamento è stata sfondata, tutto era sparpagliato nell'appartamento, molte cose sono state danneggiate e saccheggiate», ha raccontato a Vice News. I russi avevano vissuto nel loro appartamento, mentre erano via.

APPROFONDIMENTI UCRAINA Soldati russi uccidono due civili a Kiev LA STRAGE Bucha, Instagram inchioda uno dei responsabili DIRITTI UMANI Ucraina, stupri anche su ragazzi e uomini, l'Onu: violenze... KIEV Bucha, investigatori forensi francesi esaminano centinaia di...

A family came back to Bucha. Little Daryna wanted to play her piano, but her mother noticed that the prizes on top of the piano had been moved around. She opened the lid and found a bomb inside. A farewell “gift” from the Russianshttps://t.co/0hJEZtMERL pic.twitter.com/QgI7cD448w

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) May 12, 2022