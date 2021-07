Gran Bretagna, il latino anche nelle scuole pubbliche. «Non deve essere privilegio delle élite»

Sabato 31 Luglio 2021, 12:05

In Gran Bretagna il latino sarà insegnato anche nelle scuole pubbliche. L'iniziativa è parte di un piano del Ministero dell'Istruzione che ha l'obiettivo di rendere la lingua meno «elitaria» e offrire l'accesso ai suoi «benefici» anche agli studenti degli istituti statali.

Latino nelle scuole pubbliche: «Porta benefici ai giovani»

Il nuovo programma di studi, che ofrirà a migliaia di studenti della scuola pubblica britannica l'insegnamento del latino, renderà la lingua meno «elitaria», ha spiegato il ministro Gavin Williamson, garantendo quindi che non sia riservata solo a «pochi privilegiati». Attualmente, il latino è insegnato in appena il 2,7% delle scuole secondarie pubbliche, rispetto al 9% di quelle private. Per sostenere l'iniziativa, denominata 'Latin Excellence Programme', il ministero ha stanziato un fondo di 4 milioni di sterline.

Officials believe subject will help pupils learn modern foreign languages and could bring improvements in English and maths https://t.co/i6ek3RPKhk — The Telegraph (@Telegraph) July 31, 2021

Il primo programma pilota, che avrà una durata di 4 anni, sarà lanciato in 40 scuole inglesi, secondo quanto riporta il Daily Telegraph. Gli insegnanti delle scuole inserite nel programma riceveranno il necessario training per l'insegmaneto della lingua di Cicerone e Virgilio agli studenti di età compresa tra gli 11 e i 16 anni. Secondo Williamson, il latino «può portare benefici a molti giovani» e «non dovrebbero esserci differenze in ciò che gli studenti apprendono nelle scuole pubbliche e in quelle private». Secondo gli esperti del ministero, lo studio del latino potrà aiutare gli studenti britannici nell'apprendimento delle lingue straniere e migliorare quello di materie come inglese e matematica.

