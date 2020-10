Covid, Boris Johnson parla in diretta agli inglesi

Non è più solo Boris Johnson, ma nella conferenza stampa che sta tenendo in diretta per informare gli inglesi sono lui il prof. Jonathan Van-Tam, Deputy Chief Medical Officer, e il Prof. Stephen Powis, NHS England (Sistema sanitario britannico). Saranno loro con delle slide a illustrare la situazione della pandemia di covid in Gran Bretagna. C'è attesa per le nuove misure che potrebbero essere prese oltre quelle già in vigore, cioè i tre livelli di lockdown. Il Galles entrerà in lockdown da venerdì fino al 9 novembre, come annunciato dal primo ministro gallese, Mark Drakefors.

Preoccupa la situazione di Manchester perché i casi confermati nell'area della Greater Manchester sono triplicati in sole due settimane. L'intera capienza dei reparti di terapia intensiva nella regione, ha spiegato ieri un portavoce di Downing Street, sarà occupata da pazienti Covid-19 positivi e si esaurirà in meno di un mese «se non cambia nulla». E preoccupa soprattutto il braccio di ferro tra l'amministrazione locale, contraria alle restrizioni e il governo di Londra. Johnson conferma che alla città e alla sua regione saranno appplicate misure restrittive di Livello 3, il massimo attualmente previsto. Ma altre aree, come il Nottinghamshire e il nord est potrebbero essere presto costrette al lockdown di Livello 3 a causa dell'aumentare dei contagi.

Attualmente la Greater Manchester è soggetta a regole di secondo livello: significa che i pub e i ristoranti devono chiudere alle 22:00. Il livello tre - attualmente applicate solo nel Lancashire e nella regione di Liverpool - prevede che i pub e i bar che non servono pasti debbano chiudere.

«Vogliamo evitare il lockdown nazionale», ha detto Johnson.

WATCH LIVE: An update on coronavirus. (20 October 2020) https://t.co/ZgJZoPBM2C — Boris Johnson (@BorisJohnson) October 20, 2020

