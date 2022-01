Nelle ultime 24 ore i nuovi casi Covid-19 registrati in Gran Bretagna sono 218.724. La variante Omicron, ormai dominate, continua a mietere record di casi giorno dopo giorno. Dall'inizio della pandemia è il numero più alto mai raggiunto nel Regno Unito. In testa in Europa resta la Francia, che ha quasi raggiunto i 300.000 casi giornalieri e sta già prevendendo la quarta dose del vaccino. Secondo quanto riportato dal bollettino ufficiale, i morti per Covid in Gran Bretagna oggi sono 48.