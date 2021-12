Google licenzia i dipendenti senza vaccino: «Niente puntura, niente lavoro»

«No jab, no job», (niente puntura, niente lavoro). Google chiede a tutti i dipendenti negli Stati Uniti di vaccinarsi contro il Covid pena il licenziamento. A quanto si apprende da un memorandum interno, citato dall'emittente Cnbc, entro il 3 dicembre tutti hanno dovuto esibire la prova dell'immunizzazione o una esenzione su base medica o religiosa. Dopo questa data, Google ha iniziato a contattare i non vaccinati, avvertendoli che se non si metteranno in regola entro il 18 gennaio verranno messi in aspettativa pagata per 30 giorni. Dopo scatteranno sei mesi di sospensione senza stipendio e infine arriverà il licenziamento.

