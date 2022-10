Global Dream II, la nave da crociera più grande al mondo (che doveva essere demolita) è salva grazie alla Disney

La Global Dream II, la nave da crociera più grande al mondo che stava per essere demolita, è salva. La Disney Cruise Line, una sussidiaria della Walt Disney Company, è in trattative per l'acquisto e il completamento della costruzione del colosso del mare che rischiava di non arrivare mai al varo ufficiale. Al momento ancora incompiuta, sarà capace di ospitare 9.000 passeggeri.

Global Dream II, salva grazie a Disney

Secondo un rapporto del notiziario crocieristico Cruise Hive, la Disney è vicina ad assicurarsi un accordo che vedrebbe la costruzione di Global Dream II proseguire negli ex cantieri navali MV Werften di Genting Hong Kong a Wismar, in Germania. Nessun prezzo di vendita è stato confermato, anche se è improbabile che Disney Cruise Line arriverà a pagare il costo di costruzione di 1,6 miliardi di dollari propagandato dal suo ex proprietario.

I debiti

Con i suoi 342 metri di lunghezza, la Global Dream prometteva di essere la più grande nave da crociera del mondo per capacità di passeggeri prima i lavori furono fermati a gennaio con i cantieri navali che dichiararono l'insolvenza. Da allora Genting Hong Kong ha visto nominato liquidatori provvisori per debiti di quasi 2,8 miliardi di dollari. Un processo iniziato nel momento in cui la società non è stata in grado di accedere a 88 milioni di dollari di finanziamenti dal governo tedesco di cui aveva bisogno per evitare di innescare inadempienze sui prestiti.

Le trattative

Il patriarca del gruppo Genting, Lim Kok Thay, si era interessato all'acquisto, presumibilmente per la sua nuova compagnia di crociere Resorts World Cruises con sede a Singapore, ma non l'accordo non è stato raggiunto. Costituita nel 1996, Disney Cruise Line gestisce attualmente cinque navi in ​​navigazione negli Stati Uniti, nei Caraibi, in Europa e in Oceania, con altre due navi che salperanno entro il 2025. L'amministratore fallimentare di MV Werften, Christoph Morgen, ha annunciato le discussioni con la Disney alla fine della scorsa settimana.