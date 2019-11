© RIPRODUZIONE RISERVATA

BRUXELLES La Libia non è un porto sicuro per i migranti. Lo ha ripetuto la portavoce capo della Commissione Mina Andreeva, rispondendo, a Bruxelles durante il briefing con la stampa, in merito alle notizie riportate dal Times of Malta riguardanti un accordo tra le autorità maltesi e la Guardia Costiera libica, volto ad evitare l'approdo dei migranti sulle coste di Malta, che è il più piccolo Stato dell'Ue, in assenza di accordi automatici di redistribuzione. «Mi si chiede di commentare - ha detto la portavoce - una cosa che non è confermata, un presunto accordo tra le autorità Malta e la Guardia Costiera libica. Non commenterò su questo». «Abbiamo chiarito numerose volte - ha aggiunto - che per il diritto internazionale un porto sicuro è un posto in cui le operazioni di soccorso sono considerate finite e in cui la vita della persona non è più minacciata, le necessità di base come cibo, riparo e cure mediche possono essere soddisfatte e può essere organizzato il trasporto della persona soccorsa vicino o fino alla destinazione finale».