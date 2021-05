Giulio Regeni, quattro a processo: il generale Tariq e gli altri 007 egiziani

Quattro 007 egiziani sono stati rinviati a giudizio per avere sequestrato, torturato e ucciso Giulio Regeni. Lo ha deciso il gup di Roma accogliendo la richiesta della Procura. In aula sono presenti anche i genitori di Regeni, Claudio e Paola. La prima udienza è fissata per il 14 ottobre, fuori dal tribunale molte persone ritrovatesi lì nella speranza di vedere finalmente giustizia fatta per Regeni.

Chi sono i rinviati a giudizio?

I quattro agenti della National Security che andranno a processo sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif per il reato di sequestro di persona pluriaggravato, e nei confronti di quest'ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Al rinvio a giudizio si è arrivati dopo che il gup ha respinto l'eccezione sollevata dalle difese sull'assenza degli imputati,



evidenziando come «la copertura mediatica capillare e straordinaria ha fatto assurgere la notizia della pendenza del processo a fatto notorio».

