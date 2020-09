​Francia, Giscard d'Estaing ricoverato in ospedale: l'ex presidente francese è in rianimazione

In ospedale Giscard d'Estaing. L'ex presidente della Repubblica francese, Valéry Giscard d'Estaing, è stato ricoverato oggi pomeriggio all'ospedale Georges Pompidou di Parigi per problemi respiratori. Secondo Le Parisien, Giscard è stato portato in rianimazione e gli sarebbe stata diagnosticata un'infezione polmonare. Il figlio, Louis Giscard d'Estaing, contattato dai media francesi, ha affermato di non essere al corrente di problemi particolari del padre, commentando soltanto «è un uomo che ha la sua età». Sarebbe stato portato in ospedale in ambulanza. Giscard, 94 anni, è stato presidente dal 1974 al 1981.

Durante l'epidemia di Coronavirus, ha deciso di isolarsi nel castello di famiglia di Authon, nel cuore della Francia, continuando a lavorare, in particolare sul suo tema preferito, l'Europa. A maggio, la procura di Parigi ha aperto un'inchiesta a suo carico per violenze sessuali, in seguito alla denuncia di una giornalista tedesca secondo la quale Giscard le avrebbe messo una mano sul sedere durante un'intervista nel maggio 2018.



