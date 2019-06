Giostra del luna park si spezza e crolla a terra: morta una 19enne Video choc

Un'enorme giostra roteante del luna park, chiamata Istiklol, nella città uzbeka di Jizzakh, si è spezzata a metà mentre era piena di persone a bordo e si è schiantata sul terreno. Testimoni oculari hanno immortalato la scena e nel video choc si sentono le grida di terrore del pubblico. Il filmato è stato condiviso sul social network Vk.com e ripreso dalle testate del paese. Al momento risulta una vittima, una ragazza di 19 anni. Il ministero di emergenza "Sputnik" dell'Uzbekistan ha annunciato che informerà presto sui dettagli dell'incidente.

Non si trattarebbe del primo incidente nei luna park del Paese. L'ultimo il 22 giugno scorso è avvenuto all'attrazione di Kolobok a Sokolniki dove tre bambini sono caduti dallo stand rimanendo feriti.

Usa, incubo sulle montagne russe: un vagone deraglia, due persone precipitano

Choc al luna park, la barra si stacca: mamma e figlia precipitano nel vuoto: 50enne muore sul colpo



Uzbekistan theme park horror: sky-high ride breaks plunging riders to the ground -one dead | World | News | https://t.co/IDb15T6mwF https://t.co/0vSfJoiFbo

— alicelilly (@alicelilly1) 28 giugno 2019