Giostra per bambini si stacca da 25 metri e crolla e crolla a terra: 16 feriti in India. Il video

Sui social è diventato virale un video che mostra una giostra con a bordo 50 persone schiantarsi al suolo in un parco divertimenti in India. Le immagini, pubblicate sui social domenica, hanno fatto subito il giro del web. Il bollettino non riporta nessuna vittima in seguito all'incidente, si registrano 16 feriti, ma nessuno grave.

Bimbo morto sulla giostra a 6 anni, scivola dal sedile e viene sbalzato via. Era seduto in un posto per adulti

India, giostra cade nel vuoto: le immagini

L'incidente è avvenuto domenica sera verso le 21:15 (ora locale). Secondo quanto riportato dal network New Delhi Television (NDTV), l'incidente è avvenuto durante una fiera a Mohali, nello stato indiano del Punjab, dove la giostra ha avuto un malfunzionamento improvviso. La piattaforma circolare, su cui erano sedute le persone, aveva raggiunto la sommità della struttura verticale, intorno alla quale era agganciata, per poi fare una discesa rapida (ma controllata) nel vuoto. Qualcosa però non ha funzionato e i freni della giostra sono andati in avaria, causando una caduta, a pieno peso, della struttura, da un'altezza di 15 metri.

Live Visual of swing breaking in #Mohali phase 8, Many people got injured. Around 16 women & kids were hospitalised after the incident. pic.twitter.com/bay5IfzHLB — Nikhil Choudhary (@NikhilCh_) September 4, 2022

Un giornale locale, l'Hindustan Times ha scritto che diversi bambini sono rimasti coinvolti nell'incidente, fortunatamente nessuno con ferite gravi, tutti però hanno riportato varie lesioni al collo, alla schiena e alla mascella. Gli organizzatori della fiera hanno affermato che il malfunzionamento era da riscontrare in un "problema tecnico" . La polizia dello stato del Punjab ha aperto un fascicolo per far luce sulla dinamica dell'incidente.