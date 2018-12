Giornalista cacciato dallo Spiegel: per anni aveva scritto notizie false

Un giornalista che si faceva notare per la vivacità dei suoi articoli e la brillantezza della sua scrittura, ma con un difetto: le sue notizie a volte erano inventate. Dopo anni di carriera e di successi, è stato scoperto però dal suo giornale, il settimanale tedesco Der Spiegel. Che per questo ha deciso di allontanare dalla redazione il suo giornalista, Claas Relotius, 33 anni: «Le sue storie erano falsificate in larga misura e i protagonisti inventati», si legge in un articolo pubblicato oggi su Spiegel-online.



I fatti sono stati accertati da una sorta di contro-inchiesta partita dall'interno della stessa redazione. Il giornalista, che collabora per la testata di Amburgo dal 2011, ha ammesso quanto gli è stato contestato e ha lasciato la redazione domenica scorsa. Per sua stessa ammissione sono 14 le storie falsificate almeno in parte (su 60 articoli scritti per la rivista tedesca nel corso degli anni), ma non si esclude che anche altri articoli possano contenere qualche elemento falso.



Grande spazio è stato dedicato oggi sul sito online del settimanale alla vicenda del pluripremiato giornalista, cercando di rendere partecipi i lettori di quanto accaduto. Relotius era stato premiato dalla Cnn come

giornalista dell'anno

.

Adesso saremmo classificati all'interno del dibattito pubblico sulle fake news. Con questo ci dobbiamo confrontare» ha detto il vice capo-redattore Dirk Kurbjuweit.

© RIPRODUZIONE RISERVATA