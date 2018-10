Giornalista saudita scomparso a Istanbul, il New York Times: «Fatto a pezzi con una sega nel consolato»

Il giornalista saudita Jamal Khashoggi, scomparso 8 giorni fa dopo essere entrato nel Consolato del suo Paese a Istanbul, sarebbe stato fatto a pezzi con una sega dentro l'edificio da agenti dei servizi di Riad, "come nel film Pulp Fiction". I suoi resti sarebbero quindi stati portati fuori nascosti dentro un minivan nero. Lo sostiene una fonte investigativa turca, citata dal New York Times. Intanto il quotidiano turco Sabah, molto vicino agli ambienti governativi, ha pubblicato le presunte immagini - tratte dalle telecamere di sorveglianza dell'aeroporto Ataturk - e i nomi dei 15 agenti dei servizi sauditi giunti a Istanbul lo stesso giorno della sparizione del reporter e ripartiti dalla sede diplomatica di Riad poche ore dopo. Il giornale lo definisce come lo "squadrone della morte" responsabile dell'omicidio. LKanal 24, ha invece mostrato immagini di Khashoggi che entra 8 giorni fa nel suo Consolato a Istanbul e quelle di un minivan nero uscito poco dopo, sostenendo che dentro si trovava il cadavere.



Il giornalista del Washington Post e voce critica rispetto al principe ereditario Mohammed bin Salman, sarebbe dunque stato ucciso all'interno del consolato di Riad a Istanbul. Resta da chiarire, si legge sul giornale, come il governo turco sia giunto alla conclusione che Khashoggi sia stato ucciso. Finora Riad ha parlato di accuse «infondate», sostenendo che il giornalista avrebbe lasciato il consolato, ma senza fornire prove.



Almeno 3 dei 15 agenti dei servizi sauditi che si sono recati nel loro Consolato a Istanbul il giorno della scomparsa di Khashoggi farebbero parte dell'unita d'élite incaricata della protezione personale del principe ereditario di Riad, Mohammed bin Salman (noto anche con l'acronimo Mbs), verso cui il reporter era molto critico. Lo scrive il Middle East Eye, citando fonti investigative turche. Stamani, il quotidiano Sabah, vicino agli ambienti governativi di Ankara, aveva pubblicato foto e nomi dei 15 funzionari sauditi.

Ultimo aggiornamento: 13:20

