Arrestato per spionaggio in Russia, prima apparizione in tribunale per il giornalista americano Gershkovich

Ha fatto ricorso contro l'arresto per spionaggio il giornalista del WSJ Evan Gershkovich. E ieri ha anche ricevuto la prima visita di un funzionario statunitense. Gershkovich, 31 anni, è stato arrestato a Mosca lo scorso 29 marzo 2023. L'ambasciatore americano in Russia Lynne Tracy ha dichiarato che «è in buona salute e rimane forte». «Ribadiamo il nostro appello per il suo rilascio immediato», ha aggiunto.

È soprattutto il suo giornale, il Wall Street Journal, a dare notizie sul suo cronista. Il quotidiano nega con veemenza, si legge, le accuse di spionaggio rivolte al giornalista. Scrivono che il portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale, John Kirby, ha dichiarato che gli Stati Uniti vogliono che l'accesso consolare continui su base regolare. I funzionari russi hanno rifiutato di concedere l'accesso consolare a Gershkovich per quasi tre settimane dopo la sua detenzione nonostante le ripetute richieste americane in base al diritto internazionale.

Gershkovich si trova nella prigione Lefortovo di Mosca. Oggi è sono state diffuse le prime immagini dopo l'arresto. Gershkovich è apparso in tribunale dove ha presentato ricorso contro la sua detenzione con l'accusa di spionaggio.

Il giornalista è stato arrestato dal servizio di sicurezza federale russo a Ekaterinburg con l'accusa di aver tentato di ottenere informazioni riservate su una fabbrica di armi russa.

Giornalista Gershkovich arrestato a Mosca, cosa potrebbe succedere



Ora, scrive il WSJ, il tribunale di Mosca potrebbe confermare il mantenimento della detenzione preventiva di Gershkovich a Lefortovo, ordinarne il trasferimento in un altro carcere, concedergli gli arresti domiciliari o concedergli la libertà provvisoria. Gershkovich è in custodia cautelare fino al 29 maggio, anche se le autorità russe possono estendere la misura.

Il Dipartimento di Stato ha ufficialmente classificato Gershkovich come «detenuto ingiustamente» una settimana fa e il Presidente Biden ha definito la sua detenzione «totalmente illegale».

L'ufficio stampa del Servizio penitenziario federale russo ha dichiarato all'agenzia di stampa statale TASS che Gershkovich «non si è lamentato della sua salute o delle condizioni del centro di detenzione preventiva» con l'ambasciatore statunitense.

L'accesso consolare è stato un crescente punto di contesa tra Washington e Mosca, e gli Stati Uniti hanno spesso accusato la Russia di ignorare il diritto internazionale nel ritardare o privare gli americani della rappresentanza diplomatica.

Nel 2022, i funzionari dell'ambasciata statunitense non hanno potuto incontrare la stella del basket Brittney Griner fino a più di un mese dopo la sua iniziale detenzione in Russia. L'atleta è stata poi liberata grazie a uno scambio progionieri con la Russia che ha ottenuto la scarcerazione di Viktor Bout, un trafficante di armi soprannominato "Mercante di morte".

Gershkovich, dal lavoro sul campo all'arresto: cosa è successo

Il reporter è stato fermato mentre era in viaggio per un reportage in Russia. Al momento della detenzione era accreditato per lavorare come giornalista in Russia dal Ministero degli Esteri. L'ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato che i Paesi che hanno firmato la dichiarazione «chiedono alla Russia di rilasciare immediatamente Evan Gershkovich».

«Questa dichiarazione deve inviare un messaggio chiaro: Il giornalismo non è un crimine», ha dichiarato Thomas-Greenfield al Journal.