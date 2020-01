Parigi, scontri in piazza contro la riforma delle pensioni: il governo «ritira provvisoriamente» punto controverso

Il governo francese ha annunciato il ritiro «provvisorio» dal progetto di legge per la riforma delle pensioni del punto che creava più problemi con i sindacati, l'instaurazione di un'età di equilibrio a 64 anni per ottenere la pensione a tasso pieno.

Mentre continua la suspense per le annunciate «proposte concrete» da parte del primo ministro Edouard Philippe, al 38/o giorno di scioperi contro la riforma delle pensioni, sale la tensione a Parigi per il confluire di due manifestazioni a rischio. Nella capitale, sempre senza trasporti, alle 13:30 è partita una manifestazione da place de la Nation, diretta prima alla Bastiglia, quindi a place de la Republique. Un corteo che i sindacati sperano sia molto ben nutrito per poter rilanciare con forza nuovi appuntamenti in piazza la settimana prossima.







Ma già in mattinata, i gilet gialli si sono riuniti a Bercy per raggiungere a metà giornata proprio place de la Nation e confluire nel corteo intersindacale. Anche in considerazione dei violenti tafferugli scoppiati a fine protesta giovedì, la polizia ha vietato ai gilet gialli l'accesso a diversi settore di Parigi, fra cui Champs- Elysées, l'Eliseo, l'Assemblée Nationale, Notre-Dame, Trocadero, Les Halles e il quartiere dei grandi magazzini.

Ultimo aggiornamento: 16:40

Ancora un sabato di scontri violenti aalla manifestazione contro la riforma delle pensioni, con in prima linea e, ancora prima dell'arrivo del corteo alla Bastiglia. Lacrimogeni, cassonetti in fiamme, lancio di oggetti contro la polizia, cariche: l'intero quartiere è teatro di incidenti.Intanto stamattina è morto il poliziotto investito ieri notte da un furgone durante un'operazione anticriminalitàa Bron, nella banlieue di Lione. Lo annuncia la tv BFM. In mattinata, era stato il ministro dell'Interno, ChristopheCastaner, ad annunciare che il gravissimo stato dell'agente «lasciava poche speranze».