Gilet gialli, scontri a Parigi con polizia: barricate e transenne in fiamme a Champs-Elysees. Diretta video

Primi scontri a Parigi fra gilet gialli e polizia, qualche barricata e transenne in fiamme a place d'Italie e un tentativo di blocco, con sgombero della polizia, sul peripherique, la tangenziale. Per l'anniversario di un anno dall'inizio della protesta, i gilet gialli si sono presentati nella zona vietata di Champs-Elysees e alla partenza della manifestazione autorizzata, a place d'Italie, dove è scoppiato subito qualche tafferuglio con la polizia.

È salito a 41 il numero delle persone fermate a Parigi in occasione delle manifestazioni per il primo anniversario del movimento dei gilet gialli, mentre sono quasi 1.500 i controlli preventivi fatti dalle forze dell'ordine. Tensioni tra i manifestanti e la polizia sono state registrate a Place d'Italie, dove sono state date alle fiamme alcune transenne, mentre sono stati usati gas lacrimogeni per disperdere un centinaio di dimostranti che aveva brevemente invaso la 'peripheriquè, la tangenziale di Parigi, all'altezza di Champerret.



Ultimo aggiornamento: 12:44

