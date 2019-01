Gilet gialli: barricate in fiamme a Parigi, scontri alla Bastiglia con i black bloc

Undicesimo sabato di proteste consecutive in Francia, con al centro i gilet gialli. Violenti scontri sono in corso alla Bastiglia, punto di incontro dei due principali cortei di oggi, ennesimo atto della protesta a Parigi. Persone vestite di nero, con il passamontagna, i black bloc, hanno preso d'assalto le strade attorno al quartiere, distruggendo barriere di cantieri e usandole come barricate. La polizia al momento non reagisce, a parte il lancio di qualche lacrimogeno.



La polizia ha reagito a Parigi dopo l'attacco di un'avanguardia di manifestanti guidati - secondo quanto riferito da partecipanti al corteo dei gilet gialli - da elementi di estrema destra e casseur.



Una squadra di agenti antisommossa, spalleggiata da pompieri e una gigantesca ruspa, sta sgomberando rapidamente le barricate. Centinaia di gilet gialli sono stati fatti arretrare sulla piazza della Bastiglia, mentre i protagonisti dei disordini sono stati spinti più lontano.

Ultimo aggiornamento: 16:43

