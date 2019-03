Gilet gialli, Macron vuole vietare gli Champs-Elysees

Svolta in Francia. Dopo le violenze registrate ieri a Parigi per il 18esimo atto dei gilet gialli, il presidente della Repubblica, Emmanuel Macron, ha espresso ai suoi collaboratori l'intenzione di vietare le manifestazioni sugli Champs-Elysees. Secondo la radio Europe 1, Macron esprimerà questo suo auspicio domani, quando il premier Edouard Philippe gli comunicherà le proposte del governo per rafforzare l'ordine pubblico. «Ora basta - avrebbe detto Macron ai collaboratori secondo fonti citate dalla radio - non era una manifestazione ma una sommossa. Non erano dei manifestanti ma dei teppisti con i loro complici. Il governo deve proteggere i francesi e in particolare quelli che lavorano. Quindi, d'ora in poi voglio proibire queste manifestazioni sugli Champs-Elysees. Ora basta».

