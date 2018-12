Francia, Governo pronto a moratoria su aumento tasse sui carburanti: annullato per motivi di sicurezza incontro con i gilet gialli

L'ufficio del premier francese Edouard Philippe ha confermato l'annullamento dell'incontro previsto per oggi con un gruppo di rappresentanti del gilet gialli. Ospite questa mattina su RMC, una delle portavoci del movimento, Jacline Mouraud, ha spiegato che la riunione è stata annullata per «motivi di sicurezza» su iniziativa del governo ieri sera.

L'automobilista bretone protagonista di un appello a Emmanuel Macron via Facebook ha spiegato di aver ricevuto minacce «che le impediscono di recarsi alla riunione». «Fino alle 23.10 di ieri sera era sempre in programma che noi andassimo a Matignon. Ma ci sono stati appelli per impedirci di andare: se prendessi il treno correrei il rischio di essere riconosciuta», ha dichiarato a Jean-Jacques Bourdin, secondo quanto riporta il sito dell'emittente. Mouraud ha comunque annunciato di voler restare «presente, sul terreno, malgrado le minacce ricevute da sabato».

Intanto il primo ministro francese Edouard Philippe si appresta ad annunciare oggi una moratoria sull'aumento della tassa sui carburanti previsto per il primo gennaio, in modo da cercare di calmare la fronda dei gilet gialli. A dichiararlo a Le Monde sono state fonti governative francesi. La moratoria di diversi mesi o «sospensione», per usare il termine scelto dal governo, dovrebbe essere accompagnata da altre misure che verranno illustrate ai deputati LREM (La République en Marche) nel corso di una riunione del gruppo parlamentare in programma per oggi all'Assemblée Nationale, precisa il quotidiano francese.

Ultimo aggiornamento: 09:09

