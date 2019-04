​Gilet gialli, tensione nel corteo a Parigi: cassonetti in fiamme alla Bastiglia, 126 fermati. A Parigi clima di tensione per il 23esimo atto dei gilet gialli: a meno di due ore dall'avvio del corteo si registrano già 126 fermi mentre nella zona della Bastiglia alcuni cassonetti sono stati dati alle fiamme. Un corteo è ora diretto verso Place de la Republique mentre un secondo corteo, che doveva partire da Bercy, è stato vietato dalla polizia. Imponente lo schieramento di forze dell'ordine: 60mila gli agenti schierati in tutta la Francia di cui oltre 5mila nella sola capitale.

