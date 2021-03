Giappone, terremoto di magnitudo 7.2: è allerta tsunami

Una forte di scossa di terremoto, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter, è stato registrato nel nordest del Giappone. Le autorità hanno emesso un allarme tsunami.

La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia). La scossa ha avuto epicentro in mare a largo della prefettura di Miyagi ed ipocentro a 54 chilometri di profondità, secondo la Japan meteorological agency (Jma), che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa in 5 sulla scala nipponica di misurazione massima di 7 livelli.

M7.2 Strong earthquake in Tohoku, Shindo 5強 (Strong) Tsunami warning ⚠️ around Ishinomaki (Miyagi) - it was fairly long here in Tokyo, felt like a Shindo 3. pic.twitter.com/ifCytRd4jn

— John Daub (ONLY in JAPAN) (@ONLYinJAPANtv) March 20, 2021