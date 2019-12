La commedia su Netflix ha un Gesù gay per protagonista: molotov contro i produttori

Un attacco incendiario (con tanto di lancio di bottiglie molotov) ha preso di mira la casa di produzione dei creatori di una commedia “blasfema”, mandata in onda su Netflix, con protagonista un Gesù gay. I poliziotti in Brasile stanno indagando su un video postato sui social media che mostra l’incendio nella struttura (fortunatamente vuota in quel momento) a Rio de Janeiro, la sera della vigilia di Natale.

Netflix, la satira con Gesù gay fa record di ascolti: Fratelli d'Italia chiede di ritirare il film. Il trailer

La prima tentazione di Cristo raffigura Gesù gay ed è il frutto del canale comico di YouTube Porta dos Fundos. Ma c’è stato un grande contraccolpo dopo che Netflix ha trasmesso la commedia in Brasile, scatenando due milioni di lamentele sul fatto che le sue battute sono “seriamente offensive” per i cristiani. E ora i suoi creatori sono stati presi di mira in un attentato incendiario e dinamitardo. Non ci sono stati feriti e una guardia di sicurezza ha spento le fiamme la notte del 24 dicembre.



Nel filmato dell’attacco, un uomo rivendica la responsabilità in nome di un gruppo ultranazionalista degli anni ‘30, il Comando di insurrezione nazionale popolare. La sua apparizione ha sorpreso molti brasiliani che pensavano che il movimento fosse stato consegnato alla storia, in quanto ispirato al fascismo italiano degli anni ‘30. L’uomo, la cui voce è stata modificata digitalmente, ha detto che l’attacco notturno ha colpito il gruppo comico brasiliano Porta dos Fundos per il suo programma in lingua portoghese. Ha descritto il gruppo, che ha pubblicato satire e parodie sul suo canale YouTube per anni, come un gruppo di militanti marxisti.

I video che circolano in Tv e sui social media mostrano tre persone che lanciano bombe a benzina sul muro di fronte alla casa di produzione. I poliziotti hanno confermato che la clip corrisponde al metraggio della videocamera di sicurezza ed è autentica. Il cortometraggio di Porta dos Fundos raffigura Gesù che torna a casa per il suo trentesimo compleanno con un ospite che sembra essere il suo ragazzo, Orlando, per incontrare la Sacra Famiglia, e insinua che è gay. La sinossi recita: “Gesù, che sta colpendo il grande 3-0, porta un ospite a sorpresa per incontrare la famiglia”.

Dopo l’attacco della vigilia di Natale, il gruppo comico ha twittato che «una delle guardie di sicurezza è riuscita a controllare l’incendio e non è rimasta ferita, anche se l’azione ha messo in pericolo diverse vite innocenti». Gli agenti hanno identificato un veicolo e una motocicletta coinvolti nel fatto e hanno detto che ci sono almeno quattro sospetti. «Troveremo i responsabili il più rapidamente possibile, anche per prevenire eventuali azioni future che questo gruppo potrebbe pianificare”, ha dichiarato Fabio Barucke, un alto funzionario della polizia.

Eduardo Bolsonaro - il figlio del presidente brasiliano Jair Bolsonaro - ha scritto «un attacco clamoroso sul film». Eduardo - che si è descritto come un omofobo “orgoglioso” - ha poi aggiunto: «Sosteniamo la libertà di espressione, ma vale la pena attaccare la convinzione dell’86 percento della popolazione?». Molti abbonati Netflix in Brasile hanno minacciato di boicottare il servizio di streaming fino alla rimozione del film.

Ultimo aggiornamento: 19:12

© RIPRODUZIONE RISERVATA