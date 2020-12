Germania: auto contro i pedoni a Treviri, 2 morti e almeno 10 feriti. I testimoni: «Era una jeep guidata da una donna»

Un'auto ha investito diverse persone in un'area pedonale di Treviri, nella Germania sud-occidentale. Lo ha riferito la polizia. Secondo alcuni media locali, la persona alla guida sarebbe stata arrestata. Non sono chiare ancora le dinamiche dell'incidente. «Per favore evitate la zona», ha scritto la polizia. Sarebbe una Range Rover scura l'auto che è piombata contro la folla. Lo scrive la Bild che cita il quotidiano locale Trierischer Volksfreund. Testimoni raccontano di gente che «volava in aria». Secondo alcuni la conducente era una donna.

«Abbiamo arrestato una persona e la macchina è stata sequestrata. Secondo i primi accertamenti, due

persone sono morte». Dieci i feriti. Lo scrive la polizia di Treviri, in Germania, sul suo profilo Twitter dopo che un auto ha travolto dei pedoni.

I am shocked. I can't believe those things would happen in #Trier. This is the heart of the city, a street I have walked endless of times, in the morning, after school, in the evening, drunk, with friends, alone, endless of times. Heartbreaking... 😭😭😭 pic.twitter.com/rN4wOGP5jR

— Danny Engels (@G2Danny) December 1, 2020