​Covid in Germania, «Merkel vuole lockdown duro da mercoledì»

Ipotesi, sempre più concreta, di lockdown in Germania. Angela Merkel vorrebbe introdurre il lockdown duro in Germania, con la chiusura di scuole, asili e negozi, già a partire da mercoledì prossimo. Lo scrive la Bild on line, in vista del vertice di domani fra la cancelliera e i governatori dei Laender. Stando ad alcuni media, la decisione fondamentale sarebbe già stata presa: per Business Insider, le misure scatterebbero al più tardi il 16. Il presidente bavarese Markus Soeder ha detto alla Bild am Sonntag: «dobbiamo adottare le misure prima della metà della prossima settimana».

APPROFONDIMENTI I DATI Covid Italia, bollettino oggi 12 dicembre: 19.903 nuovi casi e 649... I DATI Covid Lazio, bollettino oggi 12 dicembre: più tamponi e meno... ROMA Covid Roma, frenano i nuovi casi: oltre 200 in meno nell'ultima... COVID Natale, Boccia: «Nulla da festeggiare, siamo in piena... SALUTE Covid, Brusaferro (Iss): «Lontani da mitigazione misure... ROMA Spostamenti dicembre, multe e controlli con i droni. Rischio studenti...

La pressione in Germania sta aumentando da settimane, a causa dell'aumento dei casi del contagio da Covid, che non sono calati nonostante il semi-lockdown. Oggi sono stati registrati 28.438 nuovi casi di contagio e 496 decessi, nel giro di 24 ore. Ieri il Robert Koch Institut aveva rilevato nuovi record, con quasi 30 mila infezioni e 598 morti. Dal 2 novembre in Germania sono stati chiusi ristoranti, locali, istituzioni culturali e centri sportivi, mentre sono rimasti aperti i negozi e le scuole. L'istituto scientifico Leopoldina nei giorni scorsi ha consigliato la serrata del commercio al dettaglio, e l'anticipazione delle ferie di Natale, che comincerebbero una settimana prima e finirebbero una settimana dopo la scadenza inizialmente prevista. Le misure, che saranno decise domani al vertice Stato-Regioni, dovrebbero valere fino al 10 gennaio. In un vibrante discorso tenuto al Bundestag nei giorni scorsi, Merkel ha già annunciato di essere favorevole al lockdown.

© RIPRODUZIONE RISERVATA