Germania, i tedeschi possiedono sempre più automobili

Martedì 5 Settembre 2023, 12:50

Il numero di autovetture in Germania ha raggiunto un nuovo record. Per lo anno scorso i dati dicono: 583 veicoli ogni 1.000 abitanti. A gennaio 2023 sono state infatti immatricolate 48,8 milioni di automobili. Nel 2022 il 78% delle famiglie tedesche possedeva almeno un'auto, con il 27,0% delle famiglie che ne aveva due, in aumento rispetto al 24,6% nel 2012, e il 6,2% delle famiglie che ne aveva tre o più, rispetto al 4,1% dieci anni prima. Questi dati sono stati riportati dall'Ufficio federale di statistica. In aree con una rete di trasporto pubblico locale più densa, la densità di auto è più bassa: nel 2022 a Berlino c'erano 338 auto ogni 1.000 abitanti, ad Amburgo 439 e a Brema 443. Al contrario, nelle regioni occidentali e nelle zone rurali della Germania, le auto sono molto più diffuse, con 660 auto ogni 1.000 abitanti nella Saarland, 634 in Renania-Palatinato e 625 in Baviera. A livello europeo, la Germania si trova all'ottavo posto per densità di auto, con la Polonia al primo posto (687 auto per 1.000 abitanti), seguita dal Lussemburgo (681) e dall'Italia (675). Germania, Scholz "pirata" con una benda sull'occhio: «Ora aspetto i meme»