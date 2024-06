Exit poll Germania mai così a destra. Estrema destra di Afd secondo partito con il 16,5%, Scholz al minimo storico (14%). Crollano i Verdi (12%)

Esce una Germania molto spostata a destra da queste elezioni europee. Un voto che vede Afd, il partito di estrema destra superare l'Spd diventando così il secondo partito tedesco dopo Cdu-Csu. È uno spostamento a destra che non ha precedenti.

Exploit Afd



Alternativa per la Germania (AfD), secondo i primissimi exit poll, avrebbe ottenuto il miglior risultato in un’elezione nazionale nella storia del suo partito. Ovvero il 16,5% dei voti. Parla di risultato storico il co-leader del partito Tino Chrupalla. La formazione sarebbe cresciuta di 5 punti rispetto all'11% del 2019, e soprattutto ha battuto l'Spd del cancelliere tedesco Olaf Scholz che arriverebbe terzo. L'altra leader dell'AfD Alice Weidel ha parlato di un «super risultato». Pochi mesi fa, il partito aveva ottenuto sondaggi superiori al 20%. Ma i consensi dell'AfD sono diminuiti in modo significativo dopo le grandi manifestazioni di gennaio e febbraio, in seguito alla notizia di una riunione segreta della destra a Potsdam. L'incontro era incentrato sulla cosiddetta "remigrazione", una strategia che mira a far uscire dalla Germania alcune tipologie di stranieri ben precise. E cioè: i richiedenti asilo, gli immigrati regolari e i cittadini di origine straniera “non assimilati”.

Anche i recenti scandali che hanno coinvolto i principali candidati dell'AfD all'Ue, Maximilian Krah e Petr Bystron, che sarebbero legati alla Russia e nel caso di Krah anche alla Cina hanno avuto delle ripercussioni negative.

Ma nonostante questo si piazzano secondi, stando sempre agli exit poll.

Scholz, la Spd ai minimi storici: 14%, ma il presidente del partito corre a mettere un argine: «Lui rimarrà cancelliere»





Il governo del cancelliere Olaf Scholz esce punito dalle urne: L'SPD tocca infatti il minimo storico, attirando solo il 14%, il più basso della sua storia. Tutti e tre i partiti al potere insieme hanno ricevuto solo l'1,5% in più rispetto al partito conservatore CDU/CSU.

Nonostante il disastro per la Spd alle elezioni europee, Olaf Scholz, come ha dichiarato la co-presidente del partito socialdemocratico Saskia Esken, rimarrà Cancelliere. «Il Cancelliere federale è a capo di questo governo, che abbiamo formato insieme con tre partiti, e continuerà a esserlo», ha detto Esken al primo canale pubblico Ard come riporta l'agenzia Dpa. «Ha la nostra piena fiducia. La Spd è unita, e su questo potete contare», ha detto ancora la dirigente socialdemocratica.

Crollano i Verdi





I Verdi, in particolare, hanno subito un crollo perdendo oltre l'8%. Attualmente si prevede che raggiunga il 12% dal 20,5% da cui partivano cinque anni fa.



Tengono invece i liberali di Fdp che si attestano al 5%, anche se il risultato è comunque inferiore alla metà di quello ottenuto alle elezioni del Bundestag.

Sorpresa rossobruna





Dopo l’AfD, i rossobruni (conservatori di sinistra)del BSW, sono i grandi vincitori: era la prima volta che partecipavano alle elezioni e hanno ottenuto il 5,5%. Potrebbero formare un gruppo con gli italiani del Movimento 5 stelle.

I federalisti di Volt al 3%

Il partito federalista Volt si attesta al 3% e anche questo è un risultato senza precedenti. È un partito federalista, promuove gli Stati Uniti d’Europa.

Von der Leyen festeggia

Il risultato della Cdu-Csu in Germania «è ottimo» e «ora dobbiamo farcela anche in Europa, sono fiduciosa che questa sera ce la faremo». Lo ha detto la candidata di punta del Ppe, Ursula von der Leyen, parlando in videocollegamento ai rappresentanti dell'Unione cristiano-democratica riuniti a Berlino, dopo i primi exit poll. La Cdu - che in Ue fa parte dei Popolari - si è mostrata «la forza più stabile nei momenti difficili» e durante la campagna elettorale «siamo apparsi uniti, determinati e forti», ha evidenziato von der Leyen, ringraziando il presidente del Ppe, Manfred Weber, e i leader di Cdu e Csu, Friedrich Merz e Markus Söder.