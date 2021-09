Germania al voto, affluenza in calo alle 14 al 36,5%. Alle 18 via allo spoglio, è record di indecisi

Domenica 26 Settembre 2021, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 17:44

Germania al voto oggi per le elezioni federali che apriranno il post Merkel. Stando ai primi dati sarebbe in lieve calo l'affluenza alle urne: alle 14 l'Ufficio elettorale ha registrato in 36,5% di elettori. Meno di quattro anni fa, quando l'affluenza a quell'ora fu del 41,1%. Quest'anno però le elezioni tedesche avranno una fortissima quota di voto per corrispondenza: il 40% ha votato per posta, stando alle aspettative degli esperti, mentre nel 2017 lo fece soltanto il 28,6%.

APPROFONDIMENTI IL PERSONAGGIO Merkel, fine di un'era LE ELEZIONI Laschet si gioca tutto: Scholz è sempre avanti MONDO Foto VIDEO Merkel, ultimo comizio IL LIBRO Merkel ha cambiato il volto della Germania BERLINO Crolla la Cdu di Angela Merkel MONDO Alluvione Germania, Merkel: «Immagini spettrali, fare di...

Per la formazione del governo è caccia all'ultimo voto. Gli sfidanti nella successione ad Angela Merkel hanno tenuto ieri gli ultimi comizi nella speranza di convincere i tanti indecisi (25%) a votarli. Per la terza volta in pochi giorni, la Merkel è scesa al fianco di Armin Laschet in un comizio ad Aquisgrana, città natale del candidato cristiano democratico (Cdu-Csu) e luogo simbolo dell'Europa. Lo sfidante socialdemocratico (Spd) Olaf Scholz ha scelto Potsdam, la città dove vive e dove corre per un mandato diretto. Anche la candidata verde Annalena Baerbock era a Potsdam dove pure lei vive e corre nello stesso collegio di Scholz, il 61.

Germania al voto, Laschet si gioca tutto: Scholz è sempre avanti

Angela Merkel lascia dopo 16 anni, passione per l'Italia ma poca spinta all'Europa

Lunghe file ai seggi a Berlino

Lunghe file ai seggi a Berlino, dove si vota oltre che per il rinnovo del Bundestag anche per il sindaco ed il Parlamento regionale. Nella capitale si sono registate code anche di un'ora per votare e la commissione elettorale della città-stato ha fatto sapere che chi sarà in coda ancora alla chiusura dei seggi potrà entrare.

A Berlino inoltre gli elettori sono chiamati a votare per un referendum sugli espropri alle grandi società immobiliari. A rallentare le operazioni di voto anche le misure anti contagio per la pandemia e la confusione delle schede elettorali nei distretti Friedrichshain/Kreuzberg e Charlottenburg/Wilmersdorf.

La gaffe al seggio di Laschet

Armin Laschet, il candidato conservatore alle elezioni tedesche, ha piegato male la scheda prima di depositarla oggi nell'urna del seggio di Achen dove ha votato di fronte a giornalisti e fotografi che avrebbero immortalato lo «sbaglio». Il leader della Cdu infatti ha piegato la scheda in un modo che lasciava evidente il voto per la formazione da lui guidata. E i media tedeschi si sono chiesti se il voto del delfino di Angela Merkel potesse essere annullato, come richiede la legge. Prima che fosse evidenziato questo problema, Laschet ha rilasciato le dichiarazioni di riti al momento del voto. «Ogni voto conta», ha detto il candidato ai microfoni della televisione pubblica Ard all'esterno del seggio, esortando la partecipazione di tutti al voto perché «alla fine si possa formare un nuovo governo».

La commissione federale elettorale tedesca non osserva il rischio di «nessuna influenza sugli elettorale» per il fatto che dalle immagini della scheda elettorale piegata male da Armin Laschet è apparso che, in maniera certo non sorprendente, il candidato conservatore ha votato per il suo partito, la Cdu. Nel tweet, viene comunque ribadito che secondo le norme elettorali la giunta «deve rifiutare le schede piegate in modo che si possa vedere il voto, in modo da assicurare che altri elettori non vengano influenzati». La scheda piegata male deve essere annullata e all'elettore deve essere data una nuova scheda. Ma «se nonostante questo la scheda arriva nell'urna, non può essere annullata e si considera valida», conclude il tweet che dovrebbe quindi chiudere il dibattito che si è avviato suoi social sulla possibilità che il voto di Laschet venga annullato.