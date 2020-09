Cinque bambini uccisi dalla madre in Germania: la donna ha tentato il suicidio sotto il treno

Ultimo aggiornamento: 16:02

. Secondo i media tedeschi ad ucciderli sarebbe satta la madre, che poi avrebbe tentato il suicidio lanciandosi sotto un treno. La donna intorno alle 13:45, si sarebbe lanciata sui binari della stazione principale di Düsseldorf, secondo quanto riporta BILD, sul binario 11 di fronte alla S-Bahn 1. È sopravvissuta gravemente ferita ed è sotto la protezione della polizia. A lanciare l'allarme è stata la nonna, che ha chiamato la polizia informando gli agenti che sua figlia (27 anni) aveva ucciso cinque dei suoi figli e forse stava viaggiando con un altro bambino - con l'obiettivo di suicidarsi.«Le indagini sono in corso e non posso aggiungere nulla», ha detto il portavoce della polizia di Wupperthal all'ANSA, confermando la notizia del ritrovamento dei cinque bambini morti. «I corpi senza vita sono stati rinvenuti in una casa privata in Hasselstrasse a Solingen», ha aggiunto. La polizia inizialmente non aveva dato risposte sulle possibili circostanze dell'accaduto.