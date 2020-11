Georgia on my mind. É la canzone che tutti postano sui social in queste ore. Sarà ricordata la Georgia in queste elezioni presidenziali. Come potrebbe non essere altrimenti? Nello stato ultraconservatore dove è ambientato il mitico "Via col vento", che non eleggeva un democratico dal 1992, ed era un certo Bill Clinton, Joe Biden ha sorpassato il presidente uscenteTrump che era inzialmente in vantaggio.

Elezioni Usa 2020, Biden in testa in Georgia: +917 voti su Trump. Testa a testa in Pennsylvania

La Georgia è decisiva anche per la futura geometria del Senato: è l'unico stato ad eleggere entrambi i suoi senatori. In uno dei due seggi andrà in scena il ballottaggio fissato il 5 gennaio tra il democratico Raphael Warnock e la repubblicana Kelly Loeffler; nell’altro non si sa ancora se il repubblicano David Perdue vincerà oppure dovrà andare anche lui al ballottaggio (in questo casolo sfidante è il dem Jon Ossoff). La situazione al Senato, che nella precedente legislatura era controllato dai repubblicani con 53 senatori contro 47 democratici, al momento vede una perfetta parità a quota 47.

Anche il Covid ha influito su questo sorpasso. Keisha Lance Bottoms, sindaco della capitale Atlanta a luglio ha fatto una campagna fortissima contro il governatore repubblicano della Georgia Brian Kemp. La prima, risultata poi positiva al coronavirus, era per applicare rigide restrizioni alla circolazione delle persone.

Kemp che ha fatto campagna per Donald Trump era contrario, invece.

I just voted to re-elect @realDonaldTrump, protect our Republican majorities in the State House and Senate, and send @KLoeffler and @Perduesenate back to the United States Senate. Polls close at 7PM so get out and cast your ballot! #gapol pic.twitter.com/nwygALVsW0 — Brian Kemp (@BrianKempGA) November 3, 2020

Per capire l'importanza di questo dribbling dei democratici sui repubblicani: la Georgia, siamo nella zona sudorientale degli Stati Uniti, è uno dei sette stati secessionisti, emblema del Sud schiavista. Fino al 2003 la bandiera della Georgia aveva anche i vessilli di quella della Confederazione sudista. Novità non da poco, insomma. Sweet Georgia brown, dove il dolce è per Biden.

